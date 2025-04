Picchia la compagna, arrestato un 34enne di Altofonte

Un uomo di 34 anni, di Altofonte, in provincia di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monreale per avere aggredito la compagna 33enne. La donna è stata portata in ospedale e i medici hanno fissato una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate. L’uomo è stato condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo.