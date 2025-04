Smantellata piazza di spaccio a Siracusa: trovate 247 dosi di crack

Una piazza di spaccio è stata smantella in via Carratore a Siracusa. I carabinieri e i finanzieri hanno arrestato un 31enne, un 37enne e un 38enne sorpresi a vendere sostante stupefacenti; un 28enne invece è stato denunciato perché trovato in possesso di marijuana. Nel corso delle attività di controllo e delle perquisizioni nella piazza di spaccio nel capoluogo aretuseo, sono state trovati e sequestrati: 247 dosi di crack, 15 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati e i tre uomini sono stati portati in carcere.