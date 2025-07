Piantagione di marijuana scoperta nelle campagne di Lentini: due arresti

Erano intenti a innaffiare una rigogliosa piantagione di marijuana, mimetizzata tra le campagne di Lentini, quando sono stati sorpresi dai carabinieri. È finita con un arresto in flagranza per due uomini: un 37enne di Scordia, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, e un bracciante agricolo 53enne di Lentini.

Il blitz è scattato nella mattinata di domenica, durante un servizio congiunto dell’aliquota radiomobile di Augusta e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. I militari hanno sorpreso i due all’interno di un terreno in contrada Sabuci, dove avevano messo in piedi una coltivazione con ben 320 piante di marijuana, alcune delle quali superavano i due metri d’altezza. Il fondo agricolo, recintato, è risultato in uso al 53enne.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno scoperto anche una grotta trasformata in essiccatoio, dove erano state sistemate altre 16 piante già tagliate, oltre a materiali per la coltivazione outdoor come concimi e impianti di irrigazione. Tutto è stato sottoposto a sequestro. I due uomini dovranno ora rispondere del reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.