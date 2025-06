Persecuzioni, minacce e aggressioni fisiche verso l’ex fidanzata: arrestato 20enne a Catania

Da mesi stava perseguitando, minacciando e aggredendo fisicamente l’ex fidanzata, il giovane egiziano di 20anni che è stato colto in flagranza di reato ed arrestato dalla polizia di Catania. L’ultimo episodio di violenza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo, infatti, è riuscito a convincere l’ex fidanzata a farlo entrare in casa per recuperare vestiti ed effetti personali, in modo da liberare l’appartamento dopo la fine della loro relazione. La donna ha confidato nella buona fede del 20enne che, però, una volta all’interno, ha messo da parte le apparenti buone intenzioni per cominciare ad insultare l’ex fidanzata fino ad aggredirla fisicamente. Con coraggio, la donna è riuscita a divincolarsi e ha chiesto aiuto alla polizia. Inoltre, secondo quanto raccontato dalla donna, il 20enne avrebbe rovistato tra i cassetti della cucina per procurarsi un coltello che avrebbe poi utilizzato per danneggiare diverse scarpe della donna, tagliando i lacci.

Nello scorso aprile, al giovane egiziano era già stato notificato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catania, in seguito alla richiesta della vittima delle aggressioni. Appena qualche settimana fa, stanca delle continue condotte violente tenute dal 20enne, la donna ha sporto denuncia, al culmine di un violento litigio in cui l’ex fidanzato l’aveva presa a calci e morsi. Finalmente ieri, i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento, nei pressi di piazza san Domenico, cogliendo in flagranza l’uomo che è stato arrestato per il reato di atti persecutori.