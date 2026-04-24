Foto di Bushido Catania

Giovani e giovanissime promesse del karate crescono: sono gli allievi della Bushido Catania, formati dal maestro Sergio Platania. Che ha raccolto – e, in qualche caso, confermato – numerose medaglie ai campionati nazionali pre-agonisti Fesik. Riservati ai giovani artisti marziali dai 6 ai 13 anni, le competizioni si sono tenute dal 17 al 19 aprile a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, su quattro specialità: kata e kumite, sia individuali che a squadre. Una conferma per il maestro Platania, 61 anni e oltre 40 trascorsi sul tatami a insegnare. Anche come allenatore della nazionale italiana Fesik, oltre che da agonista ai campionati mondiali. «Ho avuto migliaia di allievi e tantissime soddisfazioni, comprese quelle dello scorso fine settimana», commenta a MeridioNews.

Vivere oggi il dojo

Platania, nella sua lunga carriera, ha formato intere generazioni. «In una disciplina marziale si vive in nome del rispetto e delle regole – spiega Platania -. Quindi è necessario lavorare in simbiosi con l’educazione impartita dai genitori». Affinché gli insegnamenti ricevuti al dojo, il luogo di pratica delle arti marziali, non rimanga confinato al corpo. Ma venga portato anche nello studio, in famiglia e nei rapporti sociali dei giovanissimi. «In un mondo che oggi, forse, è più complicato di ieri, con più pericoli – commenta il maestro -. I ragazzi sono sempre gli stessi, come lo sono stato io, ma è cambiato il contesto sociale, specie con internet». Che rende più complicato l’approccio dei più piccoli allo sport in generale. «Alcuni sono dipendenti da tablet e smartphone, schiodarli è davvero difficile», racconta. Eppure, chi si avvicina a un dojo vissuto in maniera tradizionale, come Bushido Catania, fiorisce e porta a casa risultati.

Gli insegnamenti del karate

«Perché è un mondo pulito, dove non c’è spazio per l’arroganza. E gli adolescenti si sentono al sicuro – spiega il maestro -. La presenza maschile è da sempre più numerosa. Ma le ragazze, spesso più mature, quando iniziano a studiare karate sono anche le più diligenti e costanti». Importante, per Platania, è continuare a veicolare l’arte marziale come un affare anche da donne. «Per coltivare una consapevolezza personale e una sicurezza in se stesse maggiore – spiega -. Un carattere che, oggi, può aiutarle a fronteggiare vecchi e nuovi pericoli». Anche fisicamente, ma non solo. Perché «a tutti i genitori ricordo che il karate non è violenza – commenta Platania -. Anzi, è gentilezza e altruismo. Qui si impara anche a difendersi, è chiaro. Ma il primo strumento che vorrei che i genitori dessero ai propri figli è parlare con loro. Perché oggi assisto a rapporti sempre più veloci e privi di ascolto».

Il recente medagliere di Bushido Catania

Per la categoria kata a squadre, la Bushido Catania ha collezionato un primo e terzo posto con le squadre da Salvatore Cozza, Flavio Alessi e Giovanni Licandro e da Giorgio Cozza, Gianmarco Scalzo e Matteo Sciuto. Incetta di medaglie nei kata Individuali, con Salvatore Cozza (primo classificato), Edoardo Cozza (primo), Giulio Falsaperla (primo), Thomas Tosatto (secondo coppa Italia), Giorgio Cozza (secondo). Ottime prestazioni anche nei combattimenti, con il bronzo di due squadre nei kumite – Thomas Tosatto ed Edoardo Cozza, e Giovani Licandro, Salvatore Cozza e Flavio Alessi. E anche nei kumite individuali, con i primi classificati Thomas Tosatto, Giulio Falsaperla, Edoardo Cozza e Giorgio Cozza. Ma anche il secondo posto di Salvatore Cozza, il terzo di Flavio Alessi e il primo coppa Italia Giovanni Licandro.