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Un pensionato senza pensione a Catania. Dall’1 giugno un ufficio delle Poste italiane del capoluogo etneo non consente il prelievo della pensione al titolare, di 80 anni. Questo dopo che l’anziano è stato oggetto, da parte del figlio, di una procedura esecutiva di recupero credito. Lo afferma il legale dell’80enne, l’avvocato Giuseppe Lipera, in una diffida inviata a Poste italiane.

La storia del pensionato senza pensione

«Nonostante il creditore procedente stia già ottenendo la trattenuta diretta sulla pensione tramite l’Inps nei limiti legali – sottolinea l’avvocato nella diffida inviata Poste italiane – l’ufficio si ostina a mantenere il blocco totale del rapporto. Impedendo al pensionato di prelevare i ratei di pensione già decurtati delle somme dovute al creditore. Senza contare – aggiunge il penalista – che la Corte d’appello di

Catania ha sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza».

La diffida dell’avvocato

«L’attuale indisponibilità delle somme determina la totale privazione dell’unica fonte di reddito del mio assistito – dichiara l’avvocato Lipera -. Con gravissime ripercussioni sulle sue condizioni di vita e sulla possibilità di far fronte alle più elementari esigenze quotidiane». Il penalista ha annunciato, in caso di mancato sblocco della questione da parte, di segnalazione l’accaduto alla Banca d’Italia e alla procura competente. «Per procedere alle valutazioni e agli accertamenti di rispettiva competenza».

Aggiornamento delle 17.30. Poste Italiane comunica che la pensione del mese di giugno del signor Giovanni Scaringi è stata regolarmente pagata oggi, subito dopo lo svincolo delle somme impignorabili.