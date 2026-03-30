Riccardo Pellegrino aderisce a Sud chiama Nord. Il consigliere comunale di Catania, appena due giorni fa, aveva lasciato Forza Italia. «Ho ritrovato quell’entusiasmo che negli anni avevo perso», dichiara parlando del nuovo percorso politico. Una casacca nuova dopo avere tolto quella del partito nel quale ha militato fin dagli inizi e che, negli ultimi tempi, cominciava a stargli stretto.

«La politica è l’arte del servizio»

«La politica è l’arte del servizio, non dell’essere serviti. Chi non vive per servire non serve per vivere, ci diceva don Tonino Bello. Dal 2004 ho militato sempre nello stesso partito, a cui ho dato tutto, ma che oggi ha smarrito i suoi valori. Trasformandosi in una ditta individuale al servizio degli interessi di qualcuno. Ma non esiste una politica individualista e non potevo più proseguire in un partito che non cura i singoli territori e non premia la meritocrazia”.

Riccardo Pellegrino aderisce a Sud chiama Nord

La conferenza stampa con l’annuncio del passaggio di Riccardo Pellegrino a Sud chiama Nord si è tenuta oggi nella sala consiliare della Città metropolitana di Catania. A palazzo Minoriti, c’erano l’onorevole Cateno De Luca, il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice che è anche segretario di Sud chiama Nord.

E non è il solo

Non solo Riccardo Pellegrino. Anche altri politici locali hanno annunciato di avere lasciato Forza Italia e di avere aderito al progetto politico di Sud chiama Nord. C’è la consigliera comunale e metropolitana Melania Miraglia; ma anche il consigliere del I municipio Carmelo Vassallo e Filippo Pellegrino, già segretario di Forza Italia nel I Municipio. In Consiglio comunale, al momento, i consiglieri confluiranno temporaneamente nel gruppo misto.

Il progetto del «governo di liberazione» per Catania

La conferenza è stata anche l’occasione per presentare a Catania il progetto del «governo di liberazione» promosso da Sud chiama Nord, già illustrato nelle altre province siciliane. «Quella che oggi prende forma a Catania non è un’adesione isolata, ma il risultato di un lavoro politico costruito giorno dopo giorno sul territorio», ha dichiarato Danilo Lo Giudice.

«Sud chiama Nord dimostra di essere una comunità politica aperta, credibile e radicata. Capace – sottolinea Lo Giudice – di attrarre amministratori e dirigenti che cercano uno spazio libero dalle logiche dei partiti tradizionali. Qui non si chiedono appartenenze, ma impegno, serietà e presenza costante accanto ai cittadini. L’adesione di Riccardo Pellegrino – dichiara – e degli altri amministratori rafforza un percorso che a Catania, come nel resto della Sicilia, sta crescendo con basi solide e con una visione chiara: costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide».

Pellegrino «contro la mafia e contro l’antimafia di facciata»

Pellegrino ha sottolineato come la sua decisione nasca dalla volontà di contribuire a «liberare la nostra terra dal cancro di un sistema politico-mafioso». Ed è stata l’occasione per il consigliere di ribadire il proprio impegno «contro la mafia e contro l’antimafia di facciata». «Non nascondo le mie origini – ammette -. Sono nato in un quartiere difficile. Ma la mia storia politica parla da sola: non sono ricattabile. Ho attraversato un calvario mediatico, ma l’ho superato con la coscienza pulita e la schiena dritta e con Cateno De Luca ho ritrovato quell’entusiasmo che negli anni avevo perso».

«Trasformare i malumori in energia positiva»

Melania Miraglia ha voluto ringraziare Forza Italia per il percorso che le ha consentito di crescere politicamente e istituzionalmente. «Ringrazio il partito che mi ha permesso di essere dove sono oggi. L’esperienza in Consiglio comunale e nella città metropolitana mi ha dato la possibilità di stare accanto ai cittadini e ai giovani. Voi siete i nostri datori di lavoro: il nostro obiettivo è raccogliere i malumori e trasformarli in energia positiva. Aderiamo a un’idea diversa di politica, concreta e presente sul territorio. E sono felice di poter avere un confronto diretto con una leadership forte».

Una «politica che parte dai territori»

Filippo Pellegrino ha invece evidenziato il valore del progetto politico di Sud chiama Nord. «Cateno De Luca è un ariete che sfonda le barriere della mala politica. Noi non siamo per il populismo, ma per il popolarismo. Abbiamo sempre promosso una politica che parte dai territori». Nel suo intervento, Cateno De Luca ha lanciato un duro atto d’accusa contro gli attuali assetti politici regionali e nazionali, denunciando la crisi dei partiti tradizionali e le logiche di potere che li governano. «I partiti sono diventati contenitori di chi fa a gara a chi scodinzola di più. Da un lato un campo largo confuso, dall’altro un centrodestra arrogante. Così si è portata la Sicilia alla paralisi. Mi chiedo come possano festeggiare un giorno così infausto? La politica si fa con i voti».

La sacralità del civismo

De Luca ha rilanciato la visione di Sud chiama Nord come movimento civico e post-ideologico. «Il civismo è sacro. I problemi delle città non sono di destra o di sinistra: sono problemi da risolvere. E noi vogliamo sindaci bravi e liberi, non sindaci al guinzaglio dei salotti romani. Siamo un movimento che unisce sensibilità diverse, con il baricentro in Sicilia. Per costruire un nuovo modello di governo autonomista, concreto e vicino ai cittadini».