Uomini tra i 20 e i 70 anni, sparsi in diverse regioni d’Italia, tra cui la Sicilia, alcuni con precedenti per lo stesso reato. In 17 sono stati scoperti a scaricare e scambiare materiale di pedopornografia online e quattro di loro sono stati arrestati. È il risultato dell’indagine della polizia nata dall’analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un’altra operazione simile. Da lì, gli agenti hanno localizzato altri 17 utenti, ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile. Dopo aver monitorato per mesi la loro attività – anche di scambio online del materiale, attraverso un’app di messaggistica istantanea – sono scattate le perquisizioni in Toscana, Sardegna, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato decine di migliaia di immagini e video di pornografia minorile, in alcuni casi anche classificati con precisione per categorie. Si è così proceduto all’arresto in flagranza per quattro uomini – con il materiale più numeroso -, mentre gli altri sono stati denunciati a piede libero, eccetto tre persone ancora irreperibili.