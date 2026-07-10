Un pedone è stato investito nella zona del centro commerciale di Valcorrente, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, intorno alle 19 del pomeriggio di oggi, un furgone ha investito un pedone. Le condizioni della persona a piedi sono subito apparse molto gravi. Sul posto, infatti, è intervenuto l’elisoccorso. A bordo del mezzo aereo di soccorso, il pedone è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto alle cure necessarie.

Un pedone investito a Valcorrente

Sul posto dell’incidente in cui è stato investito un pedone a Valcorrente sono arrivati anche gli operatori sanitari con le ambulanze del 118. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso del ferito e messa in sicurezza dell’area in cui è avvenuto l’impatto. Sul posto sono giunti pure i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi utili e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare le eventuali responsabilità. Per effettuare i rilievi e i soccorsi, la strada è momentaneamente chiusa al traffico. Una interdizione che sta causando rallentamenti alla circolazione veicolare nella zona del centro commerciale.