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Messina, pedone travolto sulla statale 114: è grave

05/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Grave incidente stradale nella notte a Messina, lungo la strada statale 114, all’altezza della frazione di Galati Marina. Intorno alla mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un pedone è stato investito dal conducente di una macchina Toyota, mentre si trovava sulla carreggiata.

Trasportato d’urgenza al Policlinico

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Le indagini sono state affidate alla sezione Infortunistica.

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