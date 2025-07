Stretta sui mezzi a pedalata assistita: otto multati a Catania, tra cui 5 pregiudicati

Ancora una stretta sui mezzi a pedalata assistita. La polizia di Catania e gli agenti della municipale hanno allestito, ieri mattina, in piazza Università una sorta di percorso per verificare se questi mezzi, spesso circolanti nelle aree pedonali del centro storico, abbiano le caratteristiche necessarie per legge o se possano, invece, essere pericolose per i pedoni. Gli accertamenti sulla velocità hanno permesso di riscontrare otto veicoli a pedalata assistita che superavano i limiti, diventando per legge dei veri e propri ciclomotori. I mezzi sono stati sequestrati e ogni conducente è stato sanzionato con verbali amministrativi da 158 euro. Tra i sanzionati, c’erano anche cinque pregiudicati.