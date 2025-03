Paternò, un’autocisterna si è ribaltata sulla strada statale 192

Un’autocisterna si è ribaltata sulla strada statale 192 in territorio di Paternò, nel Catanese. L’incidente – che ha coinvolto un mezzo pesante carico di gasolio – è avvenuto questa mattina al chilometro 63+600, nei pressi del bivio Iannarello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò, supportati dal personale del Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente di strada e si è ribaltato su un fianco. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e stanno contenendo una modesta perdita di carburante dal passo d’uomo della cisterna. All’arrivo dei soccorsi, l’autista era già fuori dall’autocisterna: è stato portato in ospedale dal 118 per eseguire alcune accertamenti. Sul posto anche la polizia municipale.