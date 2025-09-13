È partita da pochi minuti da un porticciolo di Augusta, nel Siracusano, la prima barca a vela della Global Sumud Flottila, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza. A una a una, le 18 barche che compongono il gruppo che salpa dalla Sicilia, stanno mollando gli ormeggi per dirigersi verso Gaza. In mare si ricongiungeranno con le dieci barche che si trovano da giorni nel porto di Biserta (in Tunisia) e con le sei barche provenienti dalla Grecia. La partenza sarebbe dovuta avvenire nei giorni scorsi ma per motivi tecnici e per le cattive condizioni meteo marine è stata rinviata. Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato le ultime verifiche e dopo è stato dato il via libera alla partenza: molte le persone presenti sulla banchina per manifestare il loro sostegno alla missione.