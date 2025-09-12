Barche Flotilla ancora ferme ad Augusta per un problema tecnico

Foto di Global Movement to Gaza Italia

Ancora un rinvio per la partenza della Global Sumud Flotila, la missione umanitaria diretta a Gaza. Le 18 imbarcazioni erano previste per la partenza questa mattina all’alba, ma un problema tecnico ha costretto le squadre a fermare il viaggio. Secondo quanto comunicato dai responsabili delle imbarcazioni, la partenza potrebbe avvenire domani. Una volta in mare, le barche si ricongiungeranno con altre unità provenienti da Grecia e Tunisi per proseguire insieme verso la destinazione finale, portando aiuti alle popolazioni della Striscia di Gaza.

