Madre e figlio sono stati trovati morti in un garage in via Lorenzo Pelosi, a Partinico, nel Palermitano. I cadaveri di Rosalia La Manna, 37 anni, e del figlio Vincenzo Troia, 21 anni, sono stati rinvenuti in un locale dove la famiglia, titolare di un’azienda agricola per la produzione di olio, conservavano gli attrezzi. Sul posto si trovano vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri che indagano sul caso.

La scomparsa del figlio e la morte della madre

Secondo una prima ricostruzione, il figlio sarebbe andato in garage per prendere degli attrezzi, forse le reti per la raccolta delle olive, riposti all’interno di una cisterna interrata. Non vedendolo più risalire a casa, la madre sarebbe andata a cercarlo, finendo vittima anche lei, pare, della mancanza di ossigeno nel locale. Confermata dai vigili del fuoco, che hanno fatto ingresso nel garage con apposite bombole.