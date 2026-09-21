Foto di carabinieri

Accoltella il convivente ad Alì Terme, nel Messinese: adesso è accusata di maltrattamenti in famiglia una 59enne, arrestata in flagranza dai carabinieri. Arrivati in casa della coppia dopo la segnalazione ricevuta dalla stessa vittima, un uomo di 50 anni. Secondo la prima ricostruzione dei militari, al culmine di una lite la donna avrebbe colpito il compagno con un coltello, ferendolo in maniera non grave. La 59enne è stata posta agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza, in attesa di venire giudicata per direttissima.