Castelvetrano, nascondevano la droga dentro ai succhi di frutta

21/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Saltano un posto di blocco a Castelvetrano, nel Trapanese, ma vengono scoperti con la droga nascosta dentro i succhi di frutta. Protagonisti sono due ventenni, uno di Mazara del Vallo e l’altro di origine tunisina: incensurato il primo, regolare ma con precedenti per droga il secondo. A bordo della loro auto, si sono imbattuti in un posto di blocco della polizia lungo la strada statale 115. Decidendo, però, di non fermarsi e lanciarsi a velocità verso la rotatoria, senza rispettare alcuna precedenza tra le altre auto. Comunque fermati e perquisiti, gli agenti hanno trovato 150 grammi di crack e 4 grammi di cocaina, protetti da cellophane e nascosti dentro dei brick vuoti di succhi di frutta.

Uno stratagemma che non ha impedito ai poliziotti di trovare la droga e di estendere la perquisizione alle case dei due. Trovando altri 36 grammi di hashish nell’abitazione del giovane tunisino, insieme a vario materiale utile. Come un coltello da cucina lungo 21 centimetri con la lama intrisa di sostanza stupefacente. Mentre al mazarese alla guida dell’auto, viene contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni riportate da due agenti durante l’inseguimento. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
Leggi la notizia

Saltano un posto di blocco a Castelvetrano, nel Trapanese, ma vengono scoperti con la droga nascosta dentro i succhi di frutta. Protagonisti sono due ventenni, uno di Mazara del Vallo e l’altro di origine tunisina: incensurato il primo, regolare ma con precedenti per droga il secondo. A bordo della loro auto, si sono imbattuti in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]