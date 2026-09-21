Castelvetrano, nascondevano la droga dentro ai succhi di frutta

Saltano un posto di blocco a Castelvetrano, nel Trapanese, ma vengono scoperti con la droga nascosta dentro i succhi di frutta. Protagonisti sono due ventenni, uno di Mazara del Vallo e l’altro di origine tunisina: incensurato il primo, regolare ma con precedenti per droga il secondo. A bordo della loro auto, si sono imbattuti in un posto di blocco della polizia lungo la strada statale 115. Decidendo, però, di non fermarsi e lanciarsi a velocità verso la rotatoria, senza rispettare alcuna precedenza tra le altre auto. Comunque fermati e perquisiti, gli agenti hanno trovato 150 grammi di crack e 4 grammi di cocaina, protetti da cellophane e nascosti dentro dei brick vuoti di succhi di frutta.

Uno stratagemma che non ha impedito ai poliziotti di trovare la droga e di estendere la perquisizione alle case dei due. Trovando altri 36 grammi di hashish nell’abitazione del giovane tunisino, insieme a vario materiale utile. Come un coltello da cucina lungo 21 centimetri con la lama intrisa di sostanza stupefacente. Mentre al mazarese alla guida dell’auto, viene contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni riportate da due agenti durante l’inseguimento. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.