Schianto nella notte a Partinico: muoiono due giovani di 25 e 21 anni

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Due giovani, di 25 e 21 anni, hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Partinico, lungo la strada statale 186. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiavano è finita contro una saracinesca per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due giovani dalle lamiere. Subito affidati alle cure dei sanitari del 118 sono deceduti poco dopo.