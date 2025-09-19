Partinico, 29enne arrestato per furto in abitazione: colpiva gli anziani

Foto di Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un 29enne per furto in abitazione. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione, si è introdotto nella casa di un 89enne passando dalla porta del garage lasciata aperta. Una volta dentro, ha manomesso e divelto le telecamere di sorveglianza, portando via una bicicletta elettrica, un telefono cellulare e una videocamera. Il furto non è però rimasto impunito: nel pomeriggio stesso, i militari lo hanno rintracciato mentre tentava di introdursi dalla finestra in un’altra abitazione.

L’indagato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato arrestato per l’aggravamento della misura. A suo carico anche un’ulteriore accusa per un furto avvenuto lo scorso mese di agosto.