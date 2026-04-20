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Contributo della Regione per le parrucche alle donne malate di tumore: «Battaglia di civiltà»

20/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un contributo di 250mila euro dalla Regione alle Asp della Sicilia per supportare l’acquisto di parrucche oncologiche per le donne affette da patologie tumorali e alopecia. Lo prevede una legge del Movimento 5 stelle all’Ars, che vede il coordinatore regionale Nuccio Di Paola come primo firmatario. Un’iniziativa che oggi è stata finanziata con un apposito decreto (D.R.S 483 del 17 aprile 2026) che impegna e liquida il contributo da 250mila euro per le Asp siciliane e, quindi, per le pazienti

Le parrucche onlogiche in Sicilia

«Il governo Meloni taglia fondi alla sanità pubblica. Trasformando, giorno dopo giorno, un diritto di tutti in un privilegio per pochi – dichiara il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola -. Noi del M5s lottiamo da anni per dare diritti alle donne siciliane malate oncologiche. Una battaglia di civiltà e dignità che anche grazie a tante associazioni, nel 2022, si è concretizzata. Nella legge che riconosce alle donne siciliane affette da patologie oncologiche o colpite da alopecia un contributo economico».

Il progetto della banca regionale dei capelli

Un sostegno per l’acquisto delle parrucche oncologiche in Sicilia è finalmente realtà. «Una battaglia che non si ferma. E che ci vede impegnati a finanziare questa misura. Che anzi va implementata per consentire la realizzazione della banca regionale dei capelli», conclude Di Paola.

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