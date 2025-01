Blatte e insetti sono stati trovati all’interno del laboratorio di un panificio abusivo ad Acireale, in provincia di Catania. A scoprire l’attività avviata da un 65enne senza nessuna autorizzazione sono stati i carabinieri del Nas. Inoltre, durante i controlli, i militari hanno accertato le carenti condizioni igienico-sanitarie del panificio abusivo: sporco non rimosso da tempo su tutte le superfici dove si preparavano gli alimenti, blatte e altri insetti vivi che strisciavano vicino ai frigoriferi e sui contenitori per conservare il cibo.

Nel corso dell’ispezione all’interno del laboratorio – che non era nemmeno pavimentato e, perciò, non poteva essere nemmeno igienizzato e sanificato – sono stati trovati liquidi ristagnanti per terra. Sotto il forno, dove era stipata la legna per la cottura del pane, i carabinieri hanno trovato un nido di blatte e di insetti chiamati pesciolini d’argento. Sopra il forno, il soffitto era coperto da uno strato di fuliggine dalla quale pendevano numerose ragnatele. Infestato da blatte anche il deposito, dove erano stati conservati circa 20 chili di pane raffermo che veniva utilizzato per le preparazioni del panificio.

Le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate hanno portato al sequestro di circa 50 chili di prodotti di panificazione: 20 chili di pane raffermo, 20 chili di pane di vario tipo e 10 chili di scacciate, alcune già ordinate e pronte per essere consegnate. Il panificio abusivo e tutta l’attrezzatura sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive.