Panico alla processione del Corpus Domini a Pedara: auto contromano si dirige verso i fedeli

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri sera a Pedara, in provincia di Catania, durante la tradizionale processione del Corpus Domini. Una donna, alla guida di un’auto, ha imboccato contromano corso Ara di Giove, svoltando poi in via Etna, mentre lungo l’arteria si trovavano numerosi fedeli, radunati nei pressi di un’edicola votiva. Secondo quanto riportato, il veicolo procedeva a velocità sostenuta, rendendo la manovra estremamente pericolosa. Ancora più allarmante è il fatto che il gesto sarebbe stato ripetuto due volte, come segnalato in un post su Facebook dalla basilica pontificia Santa Caterina di Pedara: «Il folle gesto – si legge – è avvenuto per ben due volte da parte di chi guidava l’auto». Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, grazie alla prontezza dei presenti che sono riusciti a mettersi al riparo.

Durante quei momenti concitati, come riportato da Rei Tv, un vigile urbano avrebbe esploso due colpi di pistola in aria, presumibilmente per attirare l’attenzione o cercare di fermare il mezzo. L’automobilista è stata infine bloccata dai carabinieri di Trecastagni. Ai militari la donna avrebbe riferito di essere in ritardo per un appuntamento. Subito dopo è stata trasferita in ospedale per accertamenti psichiatrici, mentre le forze dell’ordine hanno proceduto alla revoca della patente di guida.