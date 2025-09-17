Palermo: a Villabate e Ballarò due arresti per spaccio di droga

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio due palermitani di 20 e 71 anni ed è stato denunciato per lo stesso reato un 35enne, tutti già conosciuti alle forze di polizia. Durante una perquisizione a casa del 71enne che, che in quel momento si trovava in compagnia di un convivente 35enne, hanno rinvenuto in un vano sottotetto dell’abitazione e nella disponibilità dell’uomo, un involucro trasparente con all’interno più di 100 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi e la somma 690 euro in banconote di vario taglio. Durante le attività di ricerca, il fiuto dell’unità cinofila, ha segnalato la sostanza stupefacente anche nei confronti de più giovane che, è stato trovato in possesso di un piccolo panetto di hashish del peso di circa 8 grammi. Il 71enne è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Termini Imerese.

Nel pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 20enne che, in via Nunzio Nasi – zona Ballarò – è stato avvicinato da molti ragazzi. Il giovane prontamente è stato bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale che, ha permesso ai militari, di recuperane nelle tasche dei vestiti indossati dall’indagato, 23 dosi di marijuana e 15 di hashish nonché, la somma di 70 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività illecita. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

