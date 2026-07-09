Catania, la droga nascosta in due vecchie lavatrici in garage

Un nascondiglio particolare ma non troppo scaltro: è quello di un 34enne di Catania, che ha usato due vecchie lavatrici per nascondere la droga. A trovarla durante un controllo su strada, nel quartiere San Cristoforo, è stata la polizia etnea. Che ha fermato l’auto guidata dal 34enne, mentre passava per via Plebiscito. Trovando a bordo una busta con oltre un chilo di marijuana sfusa. Considerata l’ingente quantità e sospettando che l’uomo potesse detenere ulteriore droga, i controlli si sono estesi alla sua abitazione a Misterbianco. Dove tutto sembrava in ordine. Tranne quelle due vecchie lavatrici in garage, non collegate e chiaramente non utilizzate per lavare i panni. Agli agenti è bastato aprire gli oblò per capire il loro uso: nascondere cinque buste sottovuoto con un totale di quasi 3 chili di marijuana. Oltre a bilancini di precisione e macchinari per il sottovuoto. Il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito in carcere.