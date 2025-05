Palermo, uomo trovato morto in casa. Disposta autopsia

A Trappeto, nel Palermitano, i vigili del fuoco hanno trovato in casa un uomo senza vita, 68 anni, romeno. Le squadre di soccorso e il 118 sono arrivati in via Leonardo da Vinci, avvertite dai vicini insospettiti dal cattivo odore. L’uomo, un agricoltore, viveva da solo. La morte risalirebbe ad alcuni giorni. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l’autopsia. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.