Palermo, truffa sui bonus facciate allo Zen. Sequestro preventivo di oltre 1 milione di euro

Sequestro preventivo di un milione e 200 mila euro nei confronti di un imprenditore edile indagato per truffa sui bonus facciate. Da indagini delle Fiamme gialle di Partinico è emerso che per almeno cinque condomini nel quartiere San Filippo Neri, noto anche come Zen, le opere commissionate sono state solamente avviate per poi essere sospese, come denunciato da rappresentanti degli stabili interessati dai lavori. Secondo l’accusa l’imprenditore dopo aver avviato le ristrutturazioni e presentato tutta la documentazione necessaria, avrebbe maturato un credito d’imposta inesistente, in parte ceduto a soggetti terzi inconsapevoli. All’indagato sono stati sequestrati i crediti ancora presenti nel cassetto fiscale dell’impresa coinvolta.