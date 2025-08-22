Palermo: testa di mucca abbandonata in via Bandiera. Rimossa stamattina da Rap – VIDEO

Una testa intera e parti di una mucca sono stati abbandonati in via Bandiera a Palermo, dentro alcuni scatoloni. Stamattina la Rap ha provveduto a rimuovere con un urgenza la carcassa, che potrebbe rappresentare anche un rischio la salute pubblica. Rimangono oscuri gli autori e i motivi dell’insano gesto.

«Altro che differenziata, qui è stata abbandonata la testa di una mucca – afferma Antonio Nicolao vicepresidente della prima Circoscrizione -. Non siamo in una strada con macellerie e neppure dentro un mercato, eppure in via Discesa Bandiera è stata ritrovata una testa di mucca. Incredibile! In questa strada da anni si abbandona di tutto, anche se dal 27 febbraio 2025 è entrato in vigore il 4° step della raccolta differenziata».

«Non è una situazione sotto controllo, non ci sono le necessarie verifiche e le opportune sanzioni per coloro che continuano ad abbandonare di tutto e di più. Confido negli ispettori ambientali -conclude Nicolao -, affinché possano individuare chi continua ad ostinarsi lasciando per strada anche i resti di un animale».