Palermo: testa di mucca abbandonata in via Bandiera. Rimossa stamattina da Rap – VIDEO

22/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una testa intera e parti di una mucca sono stati abbandonati in via Bandiera a Palermo, dentro alcuni scatoloni. Stamattina la Rap ha provveduto a rimuovere con un urgenza la carcassa, che potrebbe rappresentare anche un rischio la salute pubblica. Rimangono oscuri gli autori e i motivi dell’insano gesto.

«Altro che differenziata, qui è stata abbandonata la testa di una mucca – afferma Antonio Nicolao vicepresidente della prima Circoscrizione -. Non siamo in una strada con macellerie e neppure dentro un mercato, eppure in via Discesa Bandiera è stata ritrovata una testa di mucca. Incredibile! In questa strada da anni si abbandona di tutto, anche se dal 27 febbraio 2025 è entrato in vigore il 4° step della raccolta differenziata».

«Non è una situazione sotto controllo, non ci sono le necessarie verifiche e le opportune sanzioni per coloro che continuano ad abbandonare di tutto e di più. Confido negli ispettori ambientali -conclude Nicolao -, affinché possano individuare chi continua ad ostinarsi lasciando per strada anche i resti di un animale».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]