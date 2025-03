Palermo, tentato furto in una scuola a Borgo Nuovo: arrestato 35enne

Un 35enne responsabile di un tentato furto aggravato commesso in un istituto scolastico è stato denunciato dalla Polizia a Palermo. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Borgo Nuovo dopo la segnalazione di un furto in atto in una scuola e giunti sul posto hanno accertato il danneggiamento di una finestra e alcuni locali messi a soqquadro.

Ritenendo che gli autori del raid fossero ancora all’interno del plesso scolastico i poliziotti hanno effettuato una mirata ricerca. Rannicchiato in una stanza adiacente gli spogliatoi, nel tentativo di non essere visto, hanno trovato il 35enne che è stato così denunciato.