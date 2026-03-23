Foto realizzata con l'intelligenza artificiale

Palermo: sviene in casa dopo avere messo la pentola sul fuoco

23/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Uno studente universitario è svenuto nel suo appartamento a Palermo causa di un picco glicemico. Il giovane è salvo per l’allarme lanciato perché nell’appartamento nella zona di Corso Calatafimi
Palermo stava divampando un incendio.

Studente sviene a Palermo: salvato dall’allarme incendio

Il giovane messo aveva a bollire del riso per il pranzo. Ha avuto un picco glicemico ed è svenuto. Il pentolino ha preso fuoco e il fumo ha invaso la stanza. I vicini hanno lanciato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato lo studente riverso per terra in cucina. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’immobile.

Le parole di un soccorritore

Il giovane studente universitario è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. A bordo di un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale Civico dove i medici sono riusciti a salvarlo. «Sono stati attimi concitati – racconta un soccorritore – Senza l’allarme scattato per l’incendio non sappiamo se le conseguenze per il giovane avrebbero potuto essere più serie».

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