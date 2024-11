Palermo, spaccio a conduzione familiare allo Zen. In manette padre, madre e figlia

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri, hanno arrestato tre persone, padre, madre e figlia, di 66, 63 e 40 anni, palermitani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A catturare l’attenzione dei militari è stato un insolito andirivieni dall’abitazione della famiglia.

A seguito di mirati servizi di osservazione, i Carabinieri hanno perquisito la casa dei tre indagati, i quali sarebbero stati dediti ad un’attività di vendita di droga a conduzione familiare. L’attività di ricerca ha permesso di recuperare quasi 80 dosi tra cocaina e hashish, più altri cinque panetti di hashish; in particolare parte dello stupefacente, quello già confezionato in dosi e pronto alla cessione, è stato trovato all’interno di un mobile all’ingresso dell’appartamento, mentre il resto della droga era nascosta in uno sgabuzzino.

Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative. I presunti pusher sono stati condotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, arrivata in seguito dal giudice per le indagini preliminari.