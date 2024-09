Palermo, spaccia dai domiciliari: in casa tre chili di droga e 2750 euro

Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare. A Palermo, nel quartiere Sperone, un 41enne è stato arrestato dalla polizia: l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse ai domiciliari, nell’appartamento dell’uomo sono stati trovati circa tre chili di droga. Grazie anche a un cane antidroga, sono stati trovati 30 panetti e due pezzi di hashish – per un totale di quasi tre chili – un barattolo di vetro con 23 dosi di cocaina, per circa 20 grammi, un sacchetto di marijuana – per un peso di circa 81 grammi – un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. In un mobile della cucina sono stati trovati 2750 euro, sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio.