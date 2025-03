Un 19enne di Palermo è morto in un incidente stradale in Trentino-Alto Adige

È il 19enne Simone Napoli, originario di Palermo, la vittima dell’incidente mortale che si è verificato domenica 2 marzo in Trentino-Alto Adige. Con lui al momento dell’incidente – che è avvenuto a Ponte Nova – c’erano il fratello Tommaso (25 anni) e la fidanzata: tutt’e due sono feriti e si trovano in ospedale. L’auto su cui si trovavano si è scontrata con il furgone di un’azienda che consegna pacchi. I due giovani sono figli dello chef Ferdinando Napoli, persona nota a Palermo. «Non si può morire per la velocità di consegna dei pacchi – dice l’uomo – L’importante non è la consegna dei pacchi, ma la vita delle persone».

«Qui in questi giorni che sono stato in Trentino – continua Napoli – ho visto furgoni sfrecciare a velocità elevate. Farò in modo che la vita di mio figlio non deve essere vana». I due fratelli si trovavano in Trentino per lavoro. Simone Napoli lavorava in un hotel a Moena, nella provincia autonoma di Trento, dove lavorano molte persone siciliane, mentre il fratello Tommaso è insegnante.