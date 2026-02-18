Palermo, sequestrata palestra abusiva nel cuore della città

Una palestra abusiva, nel cuore di Palermo. È quella chiusa dai carabinieri della stazione Oreto, insieme alla polizia municipale, a seguito di un’ispezione che ha portato anche alla denuncia di tre persone di 32, 40 e 50 anni. Accusati di svolgere l’attività senza alcuna norma di sicurezza rispettata, documenti ritenuti falsi e autorizzazioni inesistenti. Portando al sequestro del locale e dell’attrezzatura sportiva. La palestra, secondo i rilievi dei militari, avrebbe operato in maniera abusiva anche dal punto di vista commerciale e professionale. Con un istruttore privo dell’abilitazione e senza un tecnico abilitato alla vendita di alimenti all’interno. Il bilancio delle sanzioni è di 12mila euro.