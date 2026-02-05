Una maxi contestazione da quasi 40mila euro a un ortofrutta di Palermo, sospeso dai Carabinieri, per la presenza di sei lavoratori in nero e uno irregolare su 13 dipendenti totali. Bilancio della controversia, nata dai controlli dei militari nella zona residenziale della città, sono sanzioni da oltre 28mila euro e ammende per 11mila euro. L’attività è stata sospesa per aver superato il 10 per cento della forza lavoro in nero presente sul posto. Ma sono state anche riscontrate violazioni in materia di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori. Oltre all’installazione di sistemi di video sorveglianza non autorizzati e il distacco illecito di un lavoratore.