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Ci sarebbero questioni di gelosia dietro una maxi rissa avvenuta a Palermo, nel quartiere Settecannoli. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri. Coinvolte sei donne, di età compresa tra i 21 e i 58 anni, tutte originarie del capoluogo siciliano. Il confronto in strada sarebbe stato preceduto da accuse e insulti sui social network. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine le protagoniste di questa storia adesso dovranno rispondere di rissa, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.