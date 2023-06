Palermo, spaccata la vetrina di Gucci con una grossa pietra

Un nuovo colpo dei ladri spaccavetrine a Palermo. Questa volta a essere preso di mira è stato il negozio Gucci di via Libertà. Sull’ennesimo episodio del genere nel capoluogo adesso indagano i carabinieri. A differenza di altre volte, in questo caso il colpo non è stato messo a segno. La banda ha forzato l’ingresso dell’attività commerciale usando una grossa pietra con la quale è stata danneggiata la vetrina. Sempre nella stessa via, a poche centinaia di metri, lo scorso martedì alle cinque del mattino è da Louis Vuitton che si è consumata una rapina. Dal negozio di alta moda sono stati portati via borse, portafogli e cinture. Un bottino da migliaia di euro.