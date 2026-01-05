Palermo, la raccolta non differenziata a Borgo Vecchio: zona franca del fai da te con i bidoni in strada

05/01/2026 di , Tempo di lettura 2 min

È una raccolta differenziata monca, quella di Palermo: che, nel quartiere Borgo Vecchio, di fatto, non è mai partita. Anzi, è tornata indietro: con i cittadini che hanno scelto il fai da te dei bidoni indifferenziati per strada. Al posto del porta a porta avviato in tutta la città dalla Rap, l’azienda partecipata del Comune di Palermo deputata alla raccolta di rifiuti. E anche qui, in teoria dal 4 dicembre del 2018, il piano sarebbe dovuto partire insieme alle zone della Cala, Loggia Vucciria e Kalsa. Pieno centro storico, comprese le vie rosse presso le attività commerciali. Ma qualcosa a Borgo Vecchio, ancora dopo anni, non funziona. E contribuisce a spiegare le basse percentuali di differenziata a Palermo, che tirano giù il dato dell’intera Isola.

Lo scontro tra cittadini e Rap

Secondo i cittadini, sarebbe la Rap a non erogare il servizio porta a porta. Colpa dei mezzi, troppo grandi per passare tra le stradine strette del quartiere. «Noi, all’inizio, ci abbiamo provato, ma loro non passavano e poi ci hanno inviatati a buttare i rifiuti al Centro comunale di raccolta» sostengono i residenti. Ma la Rap respinge le accuse, affermando che sarebbero i cittadini a non volersi adeguare al nuovo sistema di raccolta. Per dirimere la questione, MeridioNews si è rivolto direttamente a Pietro Alongi, assessore alla Politiche ambientali del Comune di Palermo: «È chiaro che, all’interno di un quartiere popoloso come Borgo Vecchio, ci siano persone che vogliono fare la raccolta differenziata, ma purtroppo sono una minoranza – chiarisce -. All’inizio, i mezzi della Rap tornavano quasi vuoti, con una percentuale di partecipazione del 4-5 per cento».

Il piano fai da te dei cittadini

Da diversi mesi, intanto, gli abitanti di Borgo Vecchio hanno deciso per il fai da te: sostituendo i vecchi cassonetti con i bidoni condominiali forniti dal Comune per la differenziata. Concentrati in diversi punti del quartiere, lì vengono buttati ogni giorno i rifiuti indifferenziati. Ed è così che li raccoglie, oggi sera, il camioncino della Rap. «La stessa situazione che stiamo già fronteggiando a Borgo Nuovo – conferma Pietro Alongi – con i cittadini che si sentono autorizzati a scendere da casa e abbandonare i sacchetti per strada. Per di più a piedi e non in auto, quindi anche l’utilizzo delle telecamere sarebbe poco utile per eventuali sanzioni».

E la risposta del Comune

Ma il Comune di Palermo non intende mollare, assicura Alongi. Che ha fissato per il 12 gennaio un incontro con i vertici della Rap proprio per avviare, insieme al Conai, un piano straordinario di raccolta nel quartiere. «Insieme a una imponente campagna di informazione e sensibilizzazione, con l’aiuto dei facilitatori, che andranno casa per casa a spiegare in che modo si differenziano i rifiuti – anticipa l’assessore -. Serve convincere la gente a fare la differenziata a casa, altrimenti qualunque altro strumento diventa inefficace».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze