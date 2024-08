Palermo, poliziotti tentano di bloccare un presunto spacciatore allo Zen ma vengono accerchiati

Tentano di fermare un presunto pusher, ma vengono accerchiati da alcune persone residenti. È ciò che è successo a Palermo nel quartiere Zen. Alcuni agenti di polizia sono intervenuti per bloccare un 44enne ritenuto uno spacciatore di droga, ma sono stati accerchiati dai residenti del quartiere, che volevano evitare che l’uomo fosse identificato. La polizia è intervenuta tra i palazzi del quartiere per bloccare l’uomo, che a bordo di uno scooter avrebbe spacciato droga in quella zona.

Ne è nato un inseguimento per le strade di via Rocky Marciano, via Agesia di Siracusa e via Pensabene, fin quando il 44enne è finito contro una Volante. A quel punto i poliziotti si sono avvicinati e hanno chiamato i sanitari per soccorrerlo e per trasportarlo in ospedale, visto che nell’impatto il presunto pusher si è ferito. A quel punto gli agenti sono stati accerchiati dai residenti. Successivamente sono arrivati altri agenti, cosa che ha consentito ai sanitari di soccorrere il 44enne e di portarlo all’ospedale Villa Sofia, nel quale è stato identificato dalla polizia.