Tenta di aggredire il personale medico al policlinico di Palermo: arrestato 30enne

Si è presentato in ospedale con atteggiamento aggressivo e violento. A Palermo un 30enne è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo avrebbe cercato di aggredire il personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico. L’uomo è stato denunciato anche per falsa attestazione sull’identità personale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Pare che il 30enne si sia presentato in ospedale per richiedere una prestazione sanitaria e che l’abbia fatto con atteggiamento aggressivo e violento. Per questo i poliziotti in servizio all’ospedale hanno richiesto l’intervento dei colleghi delle Volanti. A quel punto l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti, che sono riusciti a portarlo in commissariato non senza difficoltà. Dagli accertamenti è emerso che il 30enne – di origine straniera – era destinatario di un provvedimento del questore che lo obbligava a lasciare il territorio nazionale. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari (gip).