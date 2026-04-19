Ricercata dai carabinieri e trovata in una dimora clandestina allestita in un garage: è la vicenda di una donna 31enne di Palermo, accusata di essere una ladra seriale. Evasa dai domiciliari, la donna si era resa protagonista di vari furti in negozi, centri benessere e circoli ricreativi in tutto il capoluogo. Con un metodo ormai collaudato: pochi minuti di distrazione da parte del personale e la donna si intrufolava negli spogliatoi o nelle aree riservate a lavoratori e clienti. Rovistando tra gli effetti personali per rubare portafogli e carte di credito da usare in modalità contactless. Almeno fino a quando le vittime, accorgendosi della mancanza, bloccavano carte e conti.

A mettere i carabinieri sulle tracce della ricercata è stata l’individuazione del suo complice: un palermitano di 51 anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva trasformato il garage di casa sua nella dimora della complice ricercata. Con tutto il necessario per vivere: un divano letto, scorte di cibo e bevande, ed effetti personali della donna. La 31enne è stata così arrestata e trasferita nel carcere Pagliarelli di Palermo. L’uomo, invece, adesso accusato di aver agevolato la latitanza della donna, è stato denunciato.