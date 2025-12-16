Foto generata con IA.

Palermo, muore pedone dopo essere stato travolto da un postino in scooter

16/12/2025

É morto in ospedale Carmelo Barone, il pedone 83enne che ieri pomeriggio è stato travolto da un postino in scooter lungo via Ammiraglio Rizzo, a Palermo. L’anziano, come riporta Palermo Today, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’impatto con il mezzo a due ruote è stato violento; Barone è stato trasferito d’urgenza dal 118 all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Anche per il postino, che viaggiava a bordo di un mezzo di Poste Italiane, è stato necessario il ricovero in Pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente e il decesso del pedone travolto dallo scooter delle poste

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Palermo. A loro spetterà ricostruire la dinamica del sinistro. A coordinare le indagini è la procura del capoluogo siciliano.

