Palermo: incendio in un appartamento, morta una donna

Una donna è morta nell’incendio della propria abitazione in piazza Marina di Sferracavallo a Palermo. Resta ancora da accertare la causa per cui è divampato il rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. All’interno dell’appartamento è stata trovata la donna senza vita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e il medico legale.

La vittima è Caterina Giammanco, 52 anni, che viveva con un compagno che in quel momento non era in casa. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco a stabilire cosa abbia provocato l’incendio. Le indagini sono condotte dalla polizia.