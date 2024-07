Palermo, cade da un’altezza di quattro metri durante un trasloco: è grave

È caduto da un’altezza di quattro metri e ora è in gravi condizioni. A Palermo un ragazzo originario della Guinea, in Africa occidentale, è caduto da un’altezza di quattro metri in un centro che si trova in via Villa Giocosa, a Palermo. Da quello che si apprende, nel centro era in corso un trasloco. Il giovane ha una ferita al collo – che potrebbe essere stata provocata dal vetro di una finestra che si è rotto – e diverse contusioni. Il ragazzo è stato portato all’ospedale palermitano Villa Sofia, nel quale si trova in osservazione. Indagano i carabinieri.