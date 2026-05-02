Foto di carabinieri

Palermo: Furto di energia elettrica, cinque denunce

02/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, svolto dai carabinieri di Camporeale (Palermo) con il supporto dei tecnici di E-distribuzione,ha portato alla denuncia di cinque persone di età compresa tra i 21 e gli 82 anni. L’accusa è di furto aggravato di energia elettrica.

L’attività si è concentrata su alcuni complessi abitativi del paese, dove i militari supportati dai tecnici specializzati, hanno riscontrato la manomissione degli impianti mediante allacci abusivi diretti alla rete pubblica, volti a bypassare i contatori. L’intervento ha permesso di cristallizzare condotte illecite che, oltre a costituire una violazione penale, rappresentavano un grave fattore di rischio per la sicurezza pubblica.

Le ispezioni hanno infatti evidenziato come tali manomissioni artigianali, prive di dispositivi di protezione certificati, esponessero le intere palazzine al concreto pericolo di cortocircuiti e incendi. Con la messa in sicurezza dei siti e il ripristino del corretto funzionamento degli impianti, i militari hanno così garantito non solo il rispetto della legalità ma anche l’incolumità dei residenti. Ponendo fine a una situazione di precarietà tecnica estremamente pericolosa per la collettività 

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