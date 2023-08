Palermo, 34enne usa il bancomat rubato per fare acquisti

Una 34enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, è finita agli arresti domiciliari nella propria abitazione in quanto indiziata di furto con strappo, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito. Stando a quanto emerso dall’attività investigativa, la donna – a settembre del 2022 – avrebbe scippato una 55enne, in via Galileo Galilei, strappandole dalle mani uno zaino. Il tutto a bordo di uno scooter guidato da un complice con volto travisato, rimasto ignoto. La 55enne, nel tentativo di resistere, è caduta a terra riportando delle ferite. L’indagata, qualche giorno dopo il reato, avrebbe effettuato degli acquisti utilizzando il bancomat della 55enne.