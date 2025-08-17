Foto di Dario De Luca

Manca l’acqua nel Palermitano, Amap: «Corrente elettrica saltata in molti impianti a causa del maltempo»

17/08/2025

Manca la luce e, di conseguenza, anche l’acqua. È una delle conseguenze del maltempo, che ha costretto Amap, la società che gestisce il servizio idrico nel Palermitano, a comunicare l’interruzione temporanea della normale erogazione ai Comuni di Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Lascari e Montemaggiore Belsito. A causa della mancanza di energia elettrica in numerosi pozzi e impianti di sollevamento, che portano l’acqua nei centri coinvolti dal disservizio. Problemi che si stanno verificando anche in alcune zone della città di Palermo: Borgonuovo, Passo di Rigano e Perpignano alto. E che sono previsti anche, nell’erogazione di domani, per il Comune di Baucina e il distretto Termini Alto. Le squadre, assicura l’azienda, «stanno intervenendo al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti»

