Palermo, dirigente medico accoltellato in un centro Asp: ferito al volto e alla spalla

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un dirigente medico dell’Asp di Palermo è stato accoltellato questa mattina all’interno del centro di via Arcoleo. Il professionista è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

La lite per una pratica incompleta

La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente medico addetto alla fornitura di presidi sanitari. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che il medico aveva segnalato a un utente la mancanza di un documento necessario per completare una pratica relativa a una fornitura sanitaria. L’uomo avrebbe quindi estratto un coltello, minacciando il dirigente.

Nel tentativo di allontanarsi, il medico sarebbe stato raggiunto e ferito al volto e a una spalla. Il responsabile è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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