Una tragedia non ancora conclusa e che ha portato un effetto a catena. È iniziati oggi, dopo le 17, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, l’autopsia sul corpo della bimba morta a Palermo per difterite e non vaccinata. Un tema che solleva da giorni polemiche e dibattiti. Nonché una corsa alla vaccinazioni a Palermo e non solo. Portando anche alla riapertura, dopo sette anni, del centro vaccinazioni allo Zen, quartiere di residenza della famiglia di Anna Rosa.

L’autopsia e le indagini

Presente all’esame anche Maurizio Municinò, il perito nominato dalla famiglia. Che ha già provveduto a denunciare otto medici degli ospedali in cui è stato trattato il caso della figlia, tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la procura dei minori ha invece aperto un’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo proprio sui genitori di Anna Rosa, a proposito della mancata vaccinazione. Della piccola, così come dei fratelli. Immunizzati dall’Asp subito dopo la tragedia.

Il centro vaccinale allo Zen

Il caso della bambina ha portato anche alla riapertura, dopo sette anni, del centro vaccinazioni dell’Asp di Palermo al quartiere Zen, in via Luigi Einaudi. È il decimo ambulatorio in città, chiuso dal 2019 e adesso tornato in funzione. Anche nel fine settimana del 29 e 30 agosto, visto il momento di alta attenzione sul tema. «Vogliamo rendere l’accesso più semplice e consentire alle famiglie di verificare e completare i percorsi vaccinali previsti», commenta il direttore generale dell’Asp di Palermo Alberto Firenze. Presente alla ripartura anche l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso

La corsa ai vaccini degli ultimi giorni

Dal sospetto caso di difterite, poi confermato, che ha portato alla morte della piccola Anna Rosa, in città si è registrata un’impennata di richieste. Tanto da lasciare anche sguarniti due degli ambulatori cittadini, riforniti in fretta. Secondo i dati Asp, dal 17 al 28 agosto nei centri vaccinali di Palermo sono state somministrate oltre 11mila vaccinazioni. Il 62 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I cittadini hanno chiesto anche oltre mille dosi di vaccino esavalente, con una crescita percentuale di poco maggiore. Solo oggi, 28 agosto, l’Asp conta 999 vaccinazioni.