Palermo, dieci denunce per furto aggravato di energia elettrica

Dieci persone denunciate per furto di corrente elettrica a Palermo. Si tratta di soggetti che abitano nello stesso complesso residenziale in via Andrea Biondo. Le loro abitazioni sarebbero state allacciate in modo abusivo alla rete elettrica facendo quindi diminuire o, in alcuni casi, annullare la spesa dell’utenza elettrica. Tutti gli indagati, oltre a essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato, con pena prevista, in caso di condanna, dai due ai sei anni di reclusione.

