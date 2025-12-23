Palermo, la demolizione delle baracche di piazza Giulio Cesare prevista dal 2 gennaio

23/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Adesso è possibile avviare un intervento pronto da tempo». Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi dopo il dissequestro, da parte della procura, delle baracche di piazza Giulio Cesare, di fronte alla stazione del capoluogo siciliano. Un provvedimento atteso dall’amministrazione, per procedere alla demolizione dei ruderi presenti nell’area. Già a partire dal 2 gennaio, annunciano dal Comune. Che, spiega, in attesa dei magistrati non è «rimasto a guardare»: «Nel frattempo – aggiungono Lagalla e Alongi – abbiamo già provveduto ad affidare l’attività di demolizione, così da essere operativi una volta completato l’iter autorizzativo». Ad aggiudicarsi il lavoro da 178mila euro è stata la ditta Balistreri srl.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania centro, l’orario per esporre i rifiuti il 24 e 31 dicembre
Leggi la notizia

«Adesso è possibile avviare un intervento pronto da tempo». Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi dopo il dissequestro, da parte della procura, delle baracche di piazza Giulio Cesare, di fronte alla stazione del capoluogo siciliano. Un provvedimento atteso dall’amministrazione, per procedere alla demolizione dei ruderi presenti nell’area. Già a […]

Palermo, tutti contro le zone rosse: «Non è movida, è delinquenza. E si sposta da una zona all’altra»
Leggi la notizia

«Adesso è possibile avviare un intervento pronto da tempo». Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi dopo il dissequestro, da parte della procura, delle baracche di piazza Giulio Cesare, di fronte alla stazione del capoluogo siciliano. Un provvedimento atteso dall’amministrazione, per procedere alla demolizione dei ruderi presenti nell’area. Già a […]

Voto di scambio a Melilli: condannato l’ex sindaco Giuseppe Sorbello
Leggi la notizia

«Adesso è possibile avviare un intervento pronto da tempo». Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi dopo il dissequestro, da parte della procura, delle baracche di piazza Giulio Cesare, di fronte alla stazione del capoluogo siciliano. Un provvedimento atteso dall’amministrazione, per procedere alla demolizione dei ruderi presenti nell’area. Già a […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze